Fußgängerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Wien (OTS) - Am 16.09.2016 ereignete sich gegen 16:00 Uhr am Schwarzenbergplatz ein Verkehrsunfall zwischen einer Fußgängerin und einem Motorradfahrer. Der 51-Jährige befuhr den Rennweg hinter einer Straßenbahn, als die Fußgängerin (26) die Fahrbahn betrat, vermutlich um in die Haltestelle der einfahrenden Straßenbahn zu gelangen. Es kam in Folge zum Zusammenstoß zwischen der 26-Jährigen und dem Motorradfahrer, wobei beide Beteiligte zu Sturz kamen. Der Motorradfahrer wurde leicht, die Fußgängerin schwer verletzt. Sie musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

