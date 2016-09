VHS Wien: „Sanfte Mobilität findet Stadt“ – Einladung zum „nachhaltigen“ VHS Schwerpunkttag am 22.September

Abschluss der VHS Nachhaltigkeitsreihe mit Mitmachangeboten und Diskussionsveranstaltung

Wien (OTS) - Die Abschlussveranstaltung der VHS Reihe „Nachhaltig in Wien“ steht unter dem Motto „Sanfte Mobilität findet Stadt“. Wie sieht die Straße von Morgen aus? Was ist der Unterschied zu heute? Acht von zehn Wegen beginnen oder enden zu Hause. Die Bedürfnisse der Menschen in der Stadt – gleich welchen Alters – beeinflussen wesentlich das Mobilitätsverhalten und die Stadt- und Verkehrsplanung. Einen Tag lang steht das Thema daher im Zentrum der Aktivitäten der VHS Wien und ihrer PartnerInnen. Ab 16:00 Uhr gibt es Mitmachangebote wie Sonderfahrten mit der Nostalgie-Tram oder einen kostenfreien Rad-Check und ab 18:30 Uhr diskutieren VertreterInnen von Wirtschaft, Stadtpolitik und NGO’s in der VHS Landstraße (3., Hainburger Straße 29).

Nachhaltigkeitsreihe neigt sich dem Ende zu

In Zusammenarbeit mit der Stadt Wien, Wiener Umweltschutzabteilung - MA 22, und “die umweltberatung" Wien, etablierten die Wiener Volkshochschulen mit „Nachhaltig in Wien“ seit Herbst 2014 eine Reihe, welche sich zum Ziel gesetzt hat, ein Bewusstsein für die Wichtigkeit von Nachhaltigkeit und Ökologie im urbanen Raum zu schaffen sowie aktuelle Entwicklungen in diesem Bereich in Wien aufzuzeigen. Dabei wurden im Rahmen von halbjährlichen Schwerpunkten verschiedene Aspekte behandelt und über diverse volksbildnerische Aktivitäten in den Bezirken für die Bevölkerung aufbereitet:

Diskussionsabende, Workshops, Wanderungen, spezielle Veranstaltungen im öffentlichen Raum (bspw. Parkfeste) und vieles mehr. Mit tatkräftiger Unterstützung durch viele Partnereinrichtungen konnten die beteiligten VHS Standorte dabei vor allem auch regionale Aspekte von Nachhaltigkeit (Ökologie, Soziales und Wirtschaftlichkeit) in ihrem Einzugsbereich behandeln und auf die Besonderheiten und Erfolgsmodelle der Regionen eingehen. Der Erfolg spricht für sich: In vier Semestern konnten über 4.000 VeranstaltungsteilnehmerInnen gezählt werden.

Factbox:

Am 22. September ab 16:00 Uhr kostenfreie Mitmach-Angebote für die ganze Familie: • Barfuss-Parcour • Sonderführungen durch das Tramway-Museum • Sonderfahrten mit der Nostalgie-Tram • Rad-Check • Ausstellung zu Stadt- und Verkehrsplanung • Klimaquizrad u.v.m. 18:30 Uhr Eröffnung: Gemeinderat Ernst Woller, Vorsitzender des Gemeinderatsausschusses für Kultur, Wissenschaft und Sport in Wien sowie Mag.ª Doris Zametzer, Direktorin VHS Landstraße Diskussionsveranstaltung mit: Dieter Häusler (MA18 – Stadtentwicklung und Stadtplanung), Petra Jens (Mobilitätsagentur Wien), Renate Zuckerstätter (Stadt-Umland-Management), Renate Kraft (MA13 – Bildung und außerschulische Jugendbetreuung), Judith Wittrich (Arbeiterkammer Wien) Moderation: Sigrun Reininghaus Ort: VHS Landstraße, 3., Hainburger Straße 29

Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist kostenfrei. Anmeldung unter events @ vhs.at. „Nachhaltig in Wien: Klimawandel findet Stadt“ ist eine Veranstaltungsreihe der VHS Wien in Zusammenarbeit mit der Magistratsdirektion Klimaschutzkoordination, der Wiener Umweltschutzabteilung (MA22), und „die umweltberatung” Wien. Nähere Informationen sowie das aktuelle Monatsprogramm finden Sie unter www.vhs.at/nachhaltiginwien (Schluss)

