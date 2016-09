FPÖ-Kickl: Van der Bellen als politischer Pharisäer im ARD-Gespräch

Wien (OTS) - „In seinem ARD-Interview hat sich Herr Van der Bellen als politischer Pharisäer der Sonderklasse dargestellt. Es wird einem richtig übel bei so viel Pharisäerei“, kommentierte heute FPÖ-Generalsekretär NAbg. Herbert Kickl die jüngsten Ausführungen Van der Bellens. Dass sich der Kandidat der Grünen, die für Flüchtlinge aus Afrika und sonst woher legale Fluchtwege nach Europa schaffen möchten statt sie abzuhalten, die jedwede Kontingentierung und die daraus resultierenden Rückführungen als unmenschlich verteufeln würden und die Hand in Hand mit der SPÖ die Flut an großteils unqualifizierten Wirtschaftsflüchtlingen aus allen Teilen der Welt der eigenen Bevölkerung als Flucht hochqualifizierter syrischer Kriegsflüchtlinge unterjubeln wollten, jetzt in einem deutschem Medium als Beschützer der Heimat aufspiele, sei ein bislang einzigartiger Akt der politischen Verbiegung.

Van der Bellens Mutter-Partei und Finanziers würden bis heute alle politischen Maßnahmen unterstützen und fördern, die den Verlust der österreichischen Identität durch Massenzuwanderung, die Gefährdung der Sicherheit durch Asylmissbrauch und die Aushebelung des Werts der Staatsbürgerschaft vorantreiben würden. „Herr Van der Bellen und Co. stehen für Ausländerwahlrecht und Doppelstaatsbürgerschaften, für eine Anheizung des Verdrängungswettbewerbs am Arbeitsmarkt durch Wirtschaftsflüchtlinge und den Import ethnischer Konflikte etwa von der Türkei nach Österreich. Unvergessen ist ja sein Bekenntnis dazu, dass die Grünen eine Ausländer-Partei sind. Ihm und seinen Leuten ist es leider auch mit zu ‚verdanken‘, dass der islamistische Antisemitismus in Österreich am Vormarsch ist“, erläuterte Kickl.

Was Van der Bellen für sich als sogenannte europafreundliche Position in Anspruch nehme und zum Maßstab seiner Angelobungsüberlegungen mache, bedeute in Wahrheit nichts Anderes als EU-Zentralismus. „Ich darf Herrn Van der Bellen daran erinnern, dass die europapolitische Vision seiner Grünen nach wie vor die Vereinigten Staaten von Europa sind. Mit dieser ‚Vision‘ ist die Grüne Spitzenkandidatin Ulrike Lunacek in den EU-Wahlkampf 2014 gezogen. Für diese Positionen wurde die Grüne EU-Delegationsleiterin mit dem Amt der Vizepräsidentin des EU-Parlaments belohnt. Im Klartext bedeutet diese sogenannte Europafreundlichkeit: Steuerhoheit für die EU, eine Schuldenunion aller Mitgliedstaaten und den Verlust des Veto-Rechts Österreichs. Ich nenne so etwas unverantwortlich und heimatfeindlich“, führte der freiheitliche Generalsekretär aus.

Besondern unappetitlich seien Van der Bellens Ausführungen an dem Punkt, wo er sich auf jenes Christentum berufe, von dem er alle Wählerinnen und Wähler bisher wissen habe lassen, dass er damit persönlich gar nichts am Hut habe. Unvergessen seien in diesem Zusammenhang auch Sprüche der Grünen Jugend wie etwa „Hätt‘ Maria abgetrieben, wärt ihr uns erspart geblieben“. „So zu agieren wie im ARD-Interview hat nichts mit Ehrlichkeit zu tun und ist auch nicht staatsmännisch, Herr Van der Bellen, es ist reine Pharisäerei“, schloss Kickl.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at

http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at