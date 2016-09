„IM ZENTRUM“: Posse um die Hofburg – Demokratie auf dem Prüfstand

Am 18. September um 22.00 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Erst die Wahlwiederholung, dann die Verschiebung derselben – die Pannen rund um die Bundespräsidentenwahl scheinen kein Ende zu nehmen. Erst nehmen die Wahlleiter die Vorschriften bei der Stimmenauszählung nicht allzu ernst, dann der Produktionsfehler bei den Wahlkarten – die einen sprechen von reiner Behördenschlamperei, andere orten gar schon eine schwere Krise der Demokratie und einen Vertrauensverlust bei den Bürgern. Haben wir es also mit einer Demokratiekrise oder mit einer Bürokratiekrise zu tun? Und wer trägt die Verantwortung für die Pannenserie? Darüber diskutieren am Sonntag, dem 18. September 2016, um 22.00 Uhr in ORF 2 bei Ingrid Thurnher „IM ZENTRUM“:

Harald Stefan

Verfassungssprecher, FPÖ

Johannes Voggenhuber

ehem. EU-Abgeordneter, Die Grünen, und Mitinitiator des Demokratie-Volksbegehrens „Mein OE“

Ludwig Adamovich

ehem. Präsident des Verfassungsgerichtshofs und verfassungsrechtlicher Berater des früheren Bundespräsidenten Heinz Fischer

Eva Zeglovits

Sozialwissenschafterin und Meinungsforscherin, IFES

Mathias Vogl

Leiter der Rechts-Sektion und stv. Wahlleiter im Innenministerium

