T E R M I N V O R S C H A U der Vertretung der EU-Kommission in Österreich

Termine von heute bis 23. September 2016

Wien (OTS) - TERMINVORSCHAU

Freitag, 16/09/2016



- BRATISLAVA: EU-Kommissionspräsident Jean Claude Juncker beim informellen EU-27 Gipfel - Pressekonferenz

Zeit: 18:30 Uhr

An der Pressekonferenz werden Präsident Juncker, EU-Ratspräsident Donald Tusk und der slowakische Premierminister Robert Fico teilnehmen. Life Übertragung auf EbS: http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?date=09/16/2016&sitelang=en&page=1&institution=

Montag, 19/09/2016



- New York, USA: Migrationskonferenz der Vereinten Nationen (UNO)

Folgende Mitglieder der EU-Kommission werden daran teilnehmen: HRVP Mogherini (18-23/09); VP Timmermans; VP Georgieva; Avramopoulous; Stylianides (17-24/09); Andirukaitis (18-22/09); Bienkowska (19-23/09), Vestager (19-23/09)

- Zürich, CH: EU-Kommissionspräsident Jean Claude Juncker hält eine Rede anlässlich des 70. Jahrestages der Europarede von Sir Winston Churchill

Zeit: 18:30 Uhr

Ort: Universität Zürich

Dienstag, 20/09/2016 bis Freitag, 23/09/2016

- New York, USA: 71. Generalversammlung der Vereinten Nationen (UNGA-UNO)

Folgende Mitglieder der EU-Kommission werden daran teilnehmen: HRVP Mogherini (18-23/09); Andirukaitis (18-22/09); Mimica (19-22/09), Bienkowska (19-23/09), Vestager (19-23/09); Andirukaitis (18-22/09); Stylianides (17-24/09)

Mittwoch, 21/09/2016

- Wien, AT: Pressekonferenz und Kick-off Veranstaltung zur "Europäischen Woche des Sports"

Pressekonferenz mit der Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments, Ulrike Lunacek, Sportminister Hans Peter Doskozil, dem zweiten Nationalratspräsidenten Karlheinz Kopf und dem Präsidenten des Bundes des Europäischen Betriebssportes, Didier Besseyre

Zeit: 09:00 Uhr

Ort: Haus der Europäischen Union, Wipplingerstraße 35, 1010 Wien

- Brüssel, BE: Tagung des Kommissionskollegiums

Zeit: 10:00 Uhr

Nähere Informationen

- Wien, AT: Podiumsdiskussion " Wohin in der Europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik? Europäische Antworten versus nationale Kompetenzen"

Teilnehmer: Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil, Präsident der Europäischen Föderalistischen Bewegung Friedhelm Frischenschlager, Eva Novotny für Österreichische Gesellschaft für Außenpolitik und die Vereinten Nationen (ÖGAVN) und der Vertreter der EU-Kommission in Österreich Jörg Wojahn; Moderation: Sabine Radl

Zeit: 18:00 Uhr

Ort: Haus der Europäischen Union, Wipplingerstraße 35, 1010 Wien der Moderation: Mag.

Näher Informationen

Donnerstag, 22/09/2016

- Bratislava, SK: Conference: EU Trade Agreements in Practice – Making Trade Work for You

Teilnehmer: EU-Handeslkommissarin Cecilia Malmström, Handelsministerin Kanadas Chrystia Freeland

Zeit: 10:00 bis 18:00

Ort: Hotel Saffron, Radlinského 27, 81107 Bratislava, Slovakia

Nähere Informationen

- Wien, AT: EUR-Lex Training Programme - Make your search for EU law a success!

Datum: 22/09/2016 bis 23/09/2016

Zeit: 9:30 bis 17:00

Ort: European Union Agency for Fundamental Rights, Schwarzenbergplatz 11, 1040 Wien

Nähere Informationen

Kalender der Aktivitäten der Mitglieder der EU-Kommission

