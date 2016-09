AVISO: Europäische Woche des Sports - Active Workplace - Healthy Lifestyle

Pressekonferenz zu den Fragen: Europa bewegt sich und wo steht Österreich? Is it time to #BeActive?

Wien (OTS) - Unter dem Motto „It’s time to #BeActive“ ruft die Europäische Kommission in der Europäischen Woche des Sports auf, sich mehr zu bewegen und einen aktiveren Lebensstil zu etablieren. Ob in Schule, Outdoor, im Verein, im Fitness Studio oder im Arbeitsalltag - jede Bewegung zählt.

Ziel der europaweiten Initiative Europäische Woche des Sports ist es, den gesundheitlichen Folgen von Bewegungsmangel und Übergewicht entgegenzuwirken. In Österreich finden zwischen 18. und 25. September unterschiedliche Veranstaltungen, Aktionen und Initiativen statt, um dem Sport und der körperlichen Betätigung einen höheren Stellenwert einzuräumen.

Der "Active Workplace", mit Bewegung und Sport im Arbeitsalltag, steht am Mittwoch, 21.September im Mittelpunkt der nationalen Europäischen Woche des Sports. Zu diesem Anlass laden das Sportministerium, das Haus der EU und der Österreichische Betriebssport Verband zu einer inspirierenden Morning Session mit nationalen und internationalen Gesprächspartnern ein, um Erfahrungen auszutauschen, sowie Chancen und Herausforderungen für die Arbeitswelt zu diskutieren und zu erörtern.

Um Anmeldungen wird gebeten:

E-Mail: mayya.dimitrova @ ec.europa.eu



Pressekonferenz zu den Fragen: Europa bewegt sich und wo steht Österreich? Is it time to #BeActive? mit: Hans Peter Doskozil, Bundesminister für Landesverteidigung und Sport Karlheinz Kopf, Zweiter Präsident des Nationalrates und Präsident Österreichischer Betriebssport Verband Mag. Ulrike Lunacek, Vizepräsidentin des EU-Parlaments Didier Besseyre, Präsident des EFCS, European Federation for Company Sport, Partnerverband der Europäischen Woche des Sports

Datum: 21.09.2016, 09:00 - 10:00 Uhr

Ort: Haus der Europäischen Union

Wipplingerstraße 35, 1010 Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Österreichischer Betriebssport Verband

Alexanda Koncar, Generalsekretärin

Email: office @ betriebssport.at

Tel: +43 (1) 512 81 22 42

mobil +43 (0) 664 260 60 11