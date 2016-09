TUI Austria Holding stellt Geschäftsführung neu auf

CEO Dirk Lukas verlässt das Unternehmen auf eigenen Wunsch / COO Lisa Weddig und CFO Gottfried Math übernehmen

Wien (ots) - Die TUI Austria Holding stellt die Geschäftsführung neu auf. CEO Dirk Lukas verlässt das Unternehmen Ende des Jahres auf eigenen Wunsch. Ab 1. Jänner 2017 übernehmen Lisa Weddig, seit Oktober 2015 COO und Gottfried Math, seit Juni 2011 CFO der TUI Österreich, als gleichberechtigte Geschäftsführer.

"Dirk Lukas ist ein Vollblut-Touristiker, der sein Fach von der Pike auf gelernt hat. 2014 hat er die TUI Österreich in einer Restrukturierungsphase als Vorsitzender der Geschäftsführung übernommen und gemeinsam mit seinen Kollegen neu ausgerichtet. Dafür möchte ich ihm herzlich danken. Ich wünsch Dirk Lukas das Allerbeste für seine Zukunft und freue mich, dass wir mit Lisa Weddig und Gottfried Math an der Spitze Kontinuität in der Geschäftsführung haben und den eingeschlagenen Wachstumsweg fortsetzen können", sagt Ralf Horter, Aufsichtsratsvorsitzender der TUI Austria Holding.

"Nach 26 spannenden, herausfordernden Jahren mit vollem Fokus auf den Job, möchte ich meinem Familienleben wieder höhere Priorität einräumen. So sehr ich Wien schätze, ist Salzburg mein Zuhause, wohin ich künftig auch wieder meinen Lebensmittelpunkt legen werde. Die vergangenen Jahre waren nicht nur von touristischen Herausforderungen geprägt, sondern auch durch viele Stunden im Zug. Die TUI Österreich ist sehr gut aufgestellt und bei meinen Geschäftsführungskollegen in besten Händen. Für mich ist nun ein guter Zeitpunkt zu gehen", sagt Dirk Lukas.

Dirk Lukas kam 1990 als Verkaufsleiter für Westösterreich zur TUI und stand seit Juli 2014 als CEO der TUI Austria Holding vor. Die nächsten Wochen wird Dirk Lukas die Geschäfte an seine beiden Kollegen übergeben. Die bisher von Dirk Lukas verantworteten Bereiche Retail, Marketing & Vertrieb und E-Commerce werden künftig von Lisa Weddig verantwortet, die Bereiche BCD, Incoming und Cruises berichten zukünftig an Gottfried Math.

Rückfragen & Kontakt:

Kathrin Limpel

Leiterin Unternehmenskommunikation TUI Österreich

Telefon: +43 50 884 - 5883

kathrin.limpel @ tui.at

http://presse.tui.at/