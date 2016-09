„Pressestunde“ mit Mag. Thomas Drozda, Bundesminister für Kunst und Kultur, Verfassung und Medien, SPÖ

Am 18. September um 11.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Seit genau vier Monaten im Amt, hat Thomas Drozda eine Schlüsselposition im Kabinett von Christian Kern. Als Koalitionskoordinator, gemeinsam mit Harald Mahrer von der ÖVP, ist er in diesen Tagen und Wochen besonders gefordert, herrscht doch auf mehreren Ebenen dicke Luft zwischen SPÖ und ÖVP. Immer häufiger wird das Neuwahlgespenst bemüht. Was hat Drozda vor, um das Klima in der Koalition zu verbessern und die gemeinsamen Regierungsprojekte voranzutreiben? Für wie dramatisch hält der auch für die Verfassung zuständige Kanzleramtsminister die Pannenserie um Neuaustragung und letztlich Verschiebung der Bundespräsidenten-Stichwahl? Und welche Schwerpunkte will Thomas Drozda in den Bereichen Kultur und Medien setzen? Die Fragen in der „Pressestunde“ am Sonntag, dem 18. September 2016, um 11.05 Uhr in ORF 2 stellen:

Annette Gantner

„OÖ Nachrichten“

und

Thomas Langpaul

ORF

